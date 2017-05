Se billedserie Frederikssund Byråd har nu formelt godkendt, at G.V.L. Entreprise samt underrådgiverne GPP Arkitekter, Bay Arch, MOE og QUA-TEKNIK skal bygge den nye svømmehal i Frederikssund Idrætsby. Tegning: GPP Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal der bygges idrætsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal der bygges idrætsby

Frederikssund - 26. maj 2017 kl. 16:39 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Frederikssund Byråd har godkendt, at kommunen indgår en kontrakt med G.V.L. Enterprise samt underrådgiverne GPP Arkitekter, Bay Arch, MOE og AQUA-TEKNIK om at opføre den nye svømmehal i Frederikssund Idrætsby nær Ådalens Skole, skriv er Frederiksborg Amts Avis.

Samtidig har byrådet besluttet at frigive en samlet anlægsbevilling på 107,9 millioner kroner til at etablere idrætsbyens fase 1. I forvejen var der frigivet 19,1 millioner kroner af de 127 millioner kroner, som der samlet er sat af i en budgetaftale for årene 2017-2019. Rådighedsbeløbene for 2018 og 2019 vil først blive brugt i de pågældende år, og det påvirker derfor ikke kommunens anlægsbudget.

Politikerne har desuden besluttet at etablere adgangsvej til idrætsbyen for biler fra Strandvangen via genbrugspladsen og det køretekniske anslæg, mens gående og cyklister får adgangsvej fra den vestlige del via Kornvænget/Bonderupvej, og der etableres 38 parkeringspladser ved den nuværende hal i den nordlige ende af idrætsbyen.

Til gengæld valgte byrådet at udsætte beslutningen om, hvor mange og hvilke boldbaner, der skal etableres i Idrætsbyens første fase, til efteråret 2017.

- Vi afventer stadig en rapport fra Miljøstyrelsen om krav til afvanding og foranstaltninger i forhold til kunstgræsbaner, for det kan være godt at have med i udgifterne, forklarede Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget, i byrådssalen, hvor han nævnte, at idrætsbyen har nået endnu en milepæl, og at tidsplanen holder, så »vi skal nok nå i mål«.