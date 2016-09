Søndag kan der jagtes pokémons på vkingebopladsen. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Nu går den vilde pokémon-jagt på vikingebopladsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu går den vilde pokémon-jagt på vikingebopladsen

Frederikssund - 12. september 2016 kl. 15:39 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 18. september fra klokken 12-16 sørger Frederikssund Erhverv og Turisme for, at alle, der elsker at jagte pokémons via sin mobil, får rigeligt at se til skriver Frederiksborg Amts Avis.

Frederikssund Erhverv og Turisme har nemlig sørget for, at der jævnligt vil være en god fangst at komme efter på vikingebopladsen.

- Der vil være otte lures gange seks pokestops, altså 48 lures i alt. Det betyder, at der er seks pokestops, hvor der hver halve time vil blive kastet nye lures. Vi gør det for at skabe rammen om en sjov dag, hvor man både kan jagte pokémons og få rørt sig, samtidig med, at man får mulighed for at nyde naturen og kulturen på Kalvøen, siger udviklingschef Mette Seneca Jensen og uddyber:

- Det giver os muligheden for at komme i kontakt med nogle borgere, som vi ikke nødvendigvis er i kontakt med i dagligdagen, og det giver os en chance for at spørge lidt ind til, om de har nogle gode idéer til, hvad vi kan gøre bedre eller anderledes, siger hun.

Det er gratis at deltage i arrangementet, hvor God Mad Food Truck og Sanne's Kaffe sørger for, at der kan købes mad og drikke i løbet af dagen.