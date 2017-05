Retten i Hillerød har nu varetægtsfængslet to mænd på 28 og 32 år for forsøg på at dræbe en 35-årig mand på Falkenborgvej i Frederikssund. Foto: Hans Jørgen Johansen

Nu er to fængslet for drabsforsøg

Retten i Hillerød har varetægtsfængslet endnu en mand for drabsforsøg i forbindelse med et groft overfald på en 35-årig mand fra Frederikssund i en lejlighed på Falkenborgvej, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er nu to fængslet for overfaldet, som fandt sted mandag formiddag omkring klokken 10.25, hvor der blev brugt både slagvåben og stikvåben mod den 35-årige.

En 32-årig mand fra Frederikssund blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor dommeren valgte at fængsle ham for forsøg på manddrab efter samme sigtelse, som en 28-årig mand fra Frederikssund blev fængslet efter under et tilsvarende grundlovsforhør tirsdag, oplyser anklager Andreas Kjærulff, Nordsjællands Politi.

- De er begge fængslet på, at der er begrundet mistanke om forsøg på manddrab, siger Andreas Kjærulff, der fortæller, at den 32-årige for nylig flygtede under udgang fra en psykiatrisk afdeling, hvor han afsonede en dom, uden at han eller vil fortælle, hvad han har fået den dom for.