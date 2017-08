Se billedserie 70-årige Stefan G. Rasmussen er aktuel med sin nye dobbelt-cd »Fly us to the Moon« og ses her i sin elskede have i Frederikssund med udsigt over Roskilde Fjord. Foto: Allan Nørregaard

Nødlandede med 129 flypassagerer: Musik reddede piloten

Frederikssund - 19. august 2017 kl. 05:16 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er kendt som luftkaptajnen, der på mirakuløs vis nødlandede et SAS-fly ved Stockholm den 27. december 1991, hvor alle 129 ombordværende overlevede. Men den verdensberømmelse, der fulgte for den nu 70-årige eks-pilot i Frederikssund, satte ham på mærkelig vis i bur, og det har kostet ham en hård, lang og smertelig kamp for at komme videre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Stefan G. Rasmussens redning viste sig - ud over konen Annettes urokkelige kærlighed og opbakning - at blive musikken og at spille og synge, som han har elsket siden barndommen i Randers. Nu har han udgivet dobbelt-cd'en »Fly us to the Moon« med jazzballader, hvor han springer ud som crooner og spiller barytonsaxofon, og med den amerikanske guitarist Larry Van Kriedt, der var guitarist i AC/DC i 1973-1974, som backing.

- Det allerbedste, der er sket mig, er musikken. Når jeg går ind i musikkens verden, glemmer jeg det andet. Jeg har fundet nøglen til et godt liv igen, siger Stefan G. Rasmussen, der mener, at han har brugt alt for meget energi på at vise andre, at han havde det godt.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 19. august.