Ni hold kan byde på idrætsby

Frederikssund Kommune har udvalgt de ni hold, der er blevet prækvalificeret til at kunne komme i betragtning til anlæggelsen af idrætsbyen ved Ådalens Skole i Frederikssund. I alt har 13 forskellige hold af arkitekter og entreprenører søgt om at komme i betragtning, og nu har kommunen altså udvalgt de ni hold, der er blevet prækvalificeret til at byde på opgaven. Det skriver Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse.

- Det glæder mig, at der har været så stor interesse for at byde ind på opgaverne. Det viser, at der er stor interesse for at være med til at forme idrætsbyen. Vi har prækvalificeret nogle meget kompetente og interessante hold, og det bliver spændende at se deres endelige tilbud, siger formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard (V) i pressemeddelelsen og uddyber overfor Frederiksborg Amts Avis: