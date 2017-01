Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Narkopåvirket bilist stak af fra politiet

Frederikssund - 25. januar 2017 kl. 09:58 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 34-årig mand fra Nørre Alslev på Falster forsøgte natten til onsdag at køre fra en politipatrulje, der forsøgte at stoppe hans BMW 530 på Heimdalsvej i Frederikssund. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge efterforskningsskoordinator Henrik Laugesen fra Nordsjællands Politi i Frederikssund ville patruljen foretage en rutinemæssig standsning af BMW'en, men da føreren forsøgte at køre fra politiet, blev der tilkaldt assistance fra blandt andet hundevogne. Efter cirka en kilometers kørsel lykkedes det da også at stoppe bilen omkring krydset Heimdalsvej-Frederiksværkvej, og her fandt politiet flere grunde til, at den 34-årige ikke havde lyst til stoppe.

Dels var han påvirket af narko og havde halvanden ecstasy-tablet i bilen, og så havde han i forvejen fået sit kørekort administrativt inddraget. Af døgnrapporten fremgår ikke, hvorfor kørekortet var taget fra ham, men ifølge Henrik Laugesen sker det ofte, hvis man er sigtet for at køre påvirket og politiet kender resultatet af blodprøven og ved, at den vil give en frakendelse, selv om det endnu ikke er afgjort ved retten.

I hvert fald er den 34-årige nu sigtet for at køre narkopåvirket uden kørekort samt overtrædelse af lov om euforiserende stoffer for besiddelse af ecstasy.