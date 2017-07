Når børn booomer på baljer

13-14 unger var mødt op med forældre, bedsteforældre eller pædagoger til Frederikssund Kommunes sommerferieaktivitet for børn, idet Peter Stavrum og Rune Thorsteinsson, begge trommelærere, er inviteret til at sende en trommehirvel gennem kommunen.

- Jeg synes, vores børn klarede det fantastisk, selv om det kan være svært at holde koncentrationen så længe, når man kun er tre år. Det er en rigtig sjov idé med de spande, og de to trommelærere var rigtig gode til at skifte strategi, når de kunne mærke, at børnene ikke var helt med mere, lød det bagefter fra Nina Christiansen, pædagog i Tumlebo Børnehave, som mente, at workshoppen kan inspirere personalet til at tromme med børnene.