Mor og barn påkørt i rundkørsel

- Her rammer bilen en 37-årig kvindelig cyklist, der har sit barn bagpå. Kvinden bærer ikke cykelhjelm og bliver kørt på hospitalet for at blive behandlet for en mulig hjernerystelse. Barnet havde hjelm på og er ikke kommet til skade, siger Michael Gaml, som oplyser, at bilisten er sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.