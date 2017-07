Mistænkelige mænd i lystbådehavn

Det fandt en 52-årig mand fra Skibby mistænkeligt, så han henvendte sig til den ene af mændene, der på dårligt engelsk sagde, at han ikke kunne forstå, hvad den anden sagde. Men han tilkendegav alligevel, at han ikke kendte de to andre mænd, som løb der fra, fortæller specialkonsulent Henrik Duus fra Nordsjællands Politi.

- Vi har ikke fået nogen anmeldelser derude fra om, at der er stjålet noget, og vi ved ikke, om de var tyveknægte. Men det er rigtigt godt, at han rettede henvendelse til den ene af mændene, for det kan have fået dem på andre tanker, siger Henrik Duus, som peger på, at to mænd nok ikke har haft rent mel i posen, siden de flygtede fra stedet.