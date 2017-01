Minister overvejer kystsikring

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tilkendegiver over for DAGBLADET Roskilde, at det er sandsynligt, at staten skal bidrage økonomisk til projekter, der kan sikre borgerne mod fremtidige oversvømmelser.

- Det er min holdning, at staten i højere grad må være aktiv for at få lavet de helt store kystsikringsprojekter. Det kan vi ikke bare overlade til lodsejere og kommuner. Der skal vi spille en mere aktiv rolle. Det kan også være, at det bliver en økonomisk rolle, men som udgangspunkt skal vi sikre koordinering, og at staten ikke står som stopklods i kystsikringsprojekter, siger ministeren til DAGBLADET.