Se billedserie Lørdagens middelaldermarked i Jægerspris gik over al forventning, da mellem 4000-5000 gæster mødte op i løbet af dagen. Foto: Foli Media

Send til din ven. X Artiklen: Middelaldermarked tog fusen på arrangørerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Middelaldermarked tog fusen på arrangørerne

Frederikssund - 12. juni 2017 kl. 05:04 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det gik så godt. Man aner jo ikke hvor mange, der vil komme, og vi havde talt om, at hvis der kom et par tusinde, ville det være godt, så det er gået over al forventning.

Sådan siger sognepræst ved Gerlev, Draaby og Skoven kirker Bettina Niemann Krarup, som sammen med Frederik den Syvendes Stiftelse, Kulturhuset Rejsestalden, Grevinde Danner Gruppe og Jægerspris Amatør Scene stod bag middelaldermarkedet, som blev afholdt for at fejre 500-året for reformationen, ved Jægerspris Slot denne lørdag. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Bettina Niemann Krarups udmelding skal ses i lyset af, at arrangørerne anslår, at der i løbet af dagen var mellem 4-5000 gæster forbi markedet, og den store interessen kom i den grad som en positiv overraskelse.

- Det kom bag på os, at der kom så mange, men det hjalp helt sikkert også, at vejret var så godt. Vi har arbejdet på det her arrangement i to år, og jeg synes, virkelig, at det hele levede op til alle vores håb og forventninger, siger sognepræsten.