Mange borgere vil være frivillige ved kommunalvalg

Frederikssund Kommune skal ikke være nervøse for at mangle hænder, når kommunalvalget finder sted tirsdag den 21. november.

Kommunen har efterspurgt 24 borgere, der har lyst til at være frivillige tilforordnede på valgdagen, og nu har over dobbelt så mange henvendt sig, nemlig 56 borgere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Samlet set er det et rigtigt positivt resultat. Det er første gang, at vi inviterer frivillige til at hjælpe ved valget, så vi er godt tilfredse. Kommunalvalget er jo demokratiets festdag, så det er dejligt, at folk har lyst til at være en del af det, siger sekretariatschef hos Frederikssund Kommune, Merete Pagter.