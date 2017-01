Mand sigtet for brandstiftelse ved tankstation

Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen / Arkivfoto

Frederikssund - 04. januar 2017

En 57-årig mand fra Skibby-egnen er sigtet for brandstiftelse efter, at der natten til onsdag gik ild i den overdækkede carport ved tank selv tankstationen på Lyngerupvej 69 i Lyngerup. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efterforskningskoordinator Henrik Laugesen fra Nordsjællands Politi i Frederikssund oplyser, at branden blev opdaget og anmeldt kort før klokken 3, og brandvæsen og politi blev tilkaldt.

- Den starter i en skraldecontainer og breder sig til carporten, fortæller han.

Beboeren i det tilstødende hus blev vækket og fik kørt sin bil ud ad carporten, så den kun blev noget brandskadet. Han fortalte politiet, at han omkring klokken 23.30 var blevet vækket af en fuld mand, som bad om cigaretter og ville have ham til at ringe efter en taxa, men beboeren sagde nej til begge dele.

Det fik betjentene til at ringe til taxaselskabet på 4x48, og taxaselskabet fortalte, at en taxa havde sat en fuld mand af ved tankstationen i Lyngerup.

- Han har været på apoteket i Skibby, og vil køres til Frederiksssund, men undervejs finder taxachaufføren ud af, at han ikke har penge til hele vejen, forklarer Henrik Laugsen.

Derfor satte chaufføren ham af, og taxaselskabet kunne fortælle, at den pågældende mand havde ringet flere gange for at få en taxa og netop havde ringet igen og fortalt, at han stod på en nærmere angivet adresse.

Der kørte betjentene hen og anholdt den 57-årige, der ifølge Henrik Laugesen delvist har erkendt brandstiftelse ved tankstationen.

Desuden er han sigtet for hærværk, fordi der også er revet en udendørslampe og en ringeklokke ned fra huset ved tankstationen, og politiet mistænker den 57-årige for at have gjort det.

