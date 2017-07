Se billedserie Thomas Toftemann Thomsen (t.v.) og Mikkel Bertelsen har sammen udviklet spillet Wikkel, som de håber og tror på bliver sommerens nye, store dille. Foto: Allan Nørregaard

Makkerpar »udwikler« ny dille

Frederikssund - 20. juli 2017

- Jeg var på en legetøjmesse i Indianapolis sidste år, og der fandt jeg en elastik på gulvet. Jeg samlede den op og tænkte, »hvad kan jeg finde på med den«, og så var idéen til spillet født.

Sådan forklarer 42-årige Mikkel Bertelsen om sit og kompagnonen Thomas Toftemann Thomsens nye spil »Wikkel«, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mikkel Bertelsen står også bag brætspillet Klask, som allerede har gået sin sejrsgang over store dele af verden, og nu håber han og Thomas Toftemann Thomsen, at Wikkel kan opnå lignende succes.

- Det er da vores drøm, at det vil gå lige så godt som med Klask. Man kan sammenligne det lidt med »Fidget Spinners« (en stor dille blandt børn pt, red.), men vi mener, at potentialet med Wikkel er større, siger Thomas Toftemann Thomsen.

Styrken ved Wikkel skal ifølge opfinderne blandt andet findes i spillets simple anatomi.

Det består af et elastikarmbånd og et emblem, eller en plastikbrik, om man vil. To spillere lader armbåndet hænge fra håndledet, og så gælder det om hurtigst muligt at få viklet armbåndet rundt om håndleddet to gange uden hjælpemidler.

På nuværende tidspunkt kan spillet købes for 99 kroner via spillets hjemmeside, men selv om spillet endnu ikke har fået sin ilddåb i butikkerne, har interessen for det allerede været stor.

- Vi har en række investorer, der har investeret for knap en halv million kroner, siger Mikkel Bertelsen.

Efter sommerferien vil han og Thomas Toftemann Thomsen være klar med de første 10.000 eksemplarer af spillet, som de håber på kommer til at gå som varmt brød.

- Selvfølgelig er man bange for at skrue forventninger for højt op, men vi tør godt drømme stort, siger Thomas Toftemann Thomsen.

Vil man vide mere om spillet eller se en video af, hvordan man spiller det, kan man besøge hjemmesiden www.wikkel.me eller søge på Wikkel på Facebook.