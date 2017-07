Magert udbytte ved indbrud

To puder og en værktøjskasse med diverse værktøj. Det var hvad en tyv slap bort med efter et indbrud i et anneks til et fritidshus på Birkelunden ved Dråby Strand, Indbruddet er sket mellem den 12. juli klokken 7.30 og den 14. juli klokken 15. Tyven er kommet ind ved at tvinge en dobbelt terrassedør op.