Mænd stoppet i stjålet udlejningsbil

Føreren var en 24-årig mand fra Frederikssund, mens der på passagersædet sad en 23-årig mand fra Værløse. Begge de to mænd er kendt af politiet. De blev efterfølgende sigtet for at have stjålet udlejningsbilen, der dog er lejet af en tredje mand, som ikke har leveret den tilbage som aftalt for 14 dages tid siden.

Ved et nærmere tjek af de to bilister fandt politiet ud af, at føreren af bilen var frakendt sit kørekort og dermed ikke havde lov til at køre bil. Desuden viste en test, at den 24-årige bilist var påvirket af cannabis, og han blev derfor også sigtet for narkopåvirket kørsel. I bilen fandt betjentene et baseballbat, som den 23-årige passager blev sigtet for at være i besiddelse af.