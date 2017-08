Lykketræf: Politi fandt efterlyst granitbold

- Det har vi jo prøvet før, siger hun med henvisning til den dag for knap et år siden, hvor politiet ringede og fortalte, at hendes søn var omkommet i en bilulykke i Hornsherred.

- Men så blev jeg glad. Meget glad. Nu kommer den hjem, hvor den hører til. Desuden er jeg glad for, at det ikke bare var drengestreger, for nu kan vi jo håbe på, at den kan få lov at ligge på hans gravsted, siger Kirsten Gjesing.