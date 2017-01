Loppesupermarked drejer nøglen om

- Men der er ikke umiddelbart noget at komme efter, som det ser ud nu. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at folk kan få deres penge, men lige nu har jeg ikke nogle, siger den nu forhenværende butiksejer.

- Jeg er skuffet over, at han (Gert Skov, red.) ikke har meldt ud noget tidligere. Jeg mener, at han i noget tid må have vidst, at det gik den vej. Så sent som i fredags var jeg nede i butikken og sætte ting op, og lørdag var der lukket. Det synes jeg godt, han kunne have fortalt, siger Hanne Petersen.