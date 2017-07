Loppemarked blev et tilløbsstykke

- Der var sort af mennesker hele dagen, og mange sagde, hold op, hvor har vi tjent mange penge. Jeg tror, det er derfor, at mange ikke gad at komme i dag, fortalte Lillan Brandt, formand for Fællesrådet Nord og i spidsen for »Kulhuse uge 28«, da hun søndag først på eftermiddagen ekspederede i baren i partyteltet under det store sildebord, som kun 23 havde købt billet til.

Udenfor skulle loppemarkedet stadig have været i gang, men regnen silede ned og ikke en kræmmer var i syne. Lillan Brandt tog det nu med sindsro. For det var femte og sidste dag af en ellers ganske fint forløbet »Kulhuse uge 28« med vandreture og cykelløb, banko for børn og for voksne, bagedyst, jazz med Kloster Band, og Skansefest med mad og The Mean Beats 60'er musik.