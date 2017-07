Lørdagsjazz trækker folk til center

- Du skal være her et kvarter i 11 for at få en stol. Det er de samme, der kommer. Det er voksne mennesker, ikke de unge. Men det er meget, meget festligt. Vi får genopfrisket de gode minder. Jeg kan kun anbefale det, siger Helle Putte, som bor i nærheden og kommer så ofte, hun kan for at høre lørdagsjazz, og hun tilføjer, at det også betyder meget, at betjeningen altid er søde.