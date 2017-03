Se billedserie Lions Club i Skibby sælger hvert år nye kartofler og sild i Bymidten i Skibby, og indtægterne går til gode formål.

Send til din ven. X Artiklen: Lions Club har 40 års jubilæum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lions Club har 40 års jubilæum

Frederikssund - 03. marts 2017 kl. 21:14 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver feststemning lørdag den 4. marts på Sønderby Kro, når Lions Club i Skibby fejrer sit 40 år jubilæum med en reception klokken 12-15, hvor de uddeler 40.000 kroner til lokale kræfter, og borgmesteren er inviteret, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lions Skibby blev startet i 1976. Et herboende medlem af Lions Værløse så en mulighed for en lokal klub, og med Lions Helsinge som moderklub lykkedes det ved udgangen af året at have cirka 20 medlemmer, så klubben kunne blive godkendt af Lions International. Chartringen skete den 5. marts på Skuldelev Kro, hvor de var så heldige, at organisationen verdenspræsident fra Brasilien var på besøg i landet og således kunne lægge vejen forbi sammen med mange højtstående medlemmer fra kabinettet.

Den første aktivitet var en tombola op til julen 1976, og selv om det blev en kold affære, blev alle lodder solgt, og Lions holder stadig fast i traditionen, som samme med andre initiativer gør det muligt at støtte aktiviteter for pensionister og unge, så sent som i sommeren 2016 en pige på ungdomslejr i Australien.

I årenes løb har 73 medlemmer været gennem klubben, som har haft 27 præsidenter, og to chartermedlemmer er stadig med.

- Vi har og har altid haft et godt sammenhold med mange gode aktiviteter, gode klubmøder og et årligt firmabesøg. Der ser vi hvordan virksomheden fungerer og får en gennemgang af driften. Derefter finder vi et sted at spise, forklarer Mogens Nielsen, sekretær Lions Skibby.

Den siddende præsident Steen Hejnfelt er det eneste medlem, der er gået videre i systemet og stadig sidder i kabinettet. Klubben er så småt i gang med at få nye, unge medlemmer i klubben, hvilket bliver en af de store opgaver i fremtiden, oplyser Mogens Nielsen.