Marianne Porsborg er ny spidskandidat til næste års kommunalvalg for Liberal Alliance. Her ses hun sammen med Michael Herløv, der er ny formand for lokalforeningen. Foto: Privat

Liberal Alliance har valgt ny spidskandidat

- Det har været vigtigt for os at komme i gang med den proces, det er, at sammensætte en kandidatliste så tidligt som muligt. Det kræver meget forberedelse at blive klar til valgkampen, som begynder om godt og vel et år. Det er glædeligt, at Marianne har sagt ja til posten som spidskandidat, og jeg glæder mig meget til samarbejdet om at få valgt Marianne ind i byrådet, siger Michael Herløv, der selv er ny formand for lokalforeningen.