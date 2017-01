Alan Proschowsky (t.v.) og Rolf Jensen skal foreløbigt stå for undervisningen i TestLab, indtil en »trainee« fra Vejdirektoratet kan overtage. Her er de fotograferet ved en af de broer, som Alan sammen med nogle elever har bygget i papir. Foto: Kim Rasmussen

Lærere lærte at lære elever om ny bro

Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord kommer ikke bare til at gavne folk, der er gamle nok til at køre bil. Undervejs i hele byggeprocessen kan folkeskolelever i Frederikssund Kommune også nyde godt af tilblivelse af det store projekt, fordi Vejdirektoratet i samarbejde med Frederikssund Kommune har etableret et informationscenter på Østersvej 4 i Frederikssund, hvor man kan blive meget klogere på byggeriet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det handler om at bruge byggeriet, når det nu alligevel er her. Det giver mulighed for at prøve naturfag i praksis, og det giver eleverne mulighed for at komme ud i den virkelige verden, forklarer matematikkonsulent i Frederikssund Kommune, Rolf Jensen.