Blandt andre borgmester John Schmidt Andersen (V) bakker op om de lokale ildsjæle og den kommende indsamling til Læger Uden Grænser. Foto: Privat

Læger Uden Grænser søger indsamlere

Frederikssund - 21. maj 2017 kl. 05:23 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ildsjæle har allerede meldt sig under fanerne, når Læger Uden Grænser går på gaden i Frederikssund søndag den 28. maj for at samle ind til arbejdet blandt nødstedte i verdens brændpunkter. Nu efterspørger organisationen flere, der ønsker at bruge to-tre timer på at gøre en forskel, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har meldt mig som indsamlingsleder her i Frederikssund, fordi jeg synes, at det er vigtigt at gøre en forskel, og fordi Læger uden Grænser gør et helt utroligt stykke arbejde i nogle af verdens hårdest ramte områder. De udsendte sætter deres liv på spil hver dag. Jeg vil gerne samle ind for at vise, at jeg værdsætter deres gode arbejde, siger John Witt fra Frederikssund.

Lige nu gør de frivillige i byen alt, hvad de kan, for at få så mange som muligt til at melde sig som indsamlere på dagen - og det betyder en række events i lokalområdet i den kommende tid.

- Vi er i gang med at planlægge de ting, vi skal gøre for at få jer til lægge mærke til os, men allerede nu kan vi sige, at I nok vil komme til at se mennesker i hvide lægekitler med postkort i hånden i jeres hverdag. Kom endelig hen til os, hvis I vil være med til at gøre en forskel, siger John Witt.

Man kan melde sig som indsamler her: www.indsamling.msf.dk