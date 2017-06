Den såkaldte kys og kør-lomme til Fjordlandsskolens elevers forældre på Marbækvej i Skibby bliver nu nedlagt. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Kysselomme ved skole blev en fuser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kysselomme ved skole blev en fuser

Frederikssund - 13. juni 2017 kl. 05:14 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den såkaldte kys og kør-lomme på Marbækvej ved Fjordlandsskolen i Skibby var tænkt som en foranstaltning, som skulle bidrage til hurtig og sikker afvikling af trafikken ved skolen. Sådan gik det dog så langt fra, og to år efter, lommen blev lavet for cirka 100.000 kroner, bliver den nedlagt. Det har et enigt Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune besluttet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lommen var, som navnet antyder, tænkt som et sted, hvor forældre til børn på skolen, kunne holde ind til siden, kysse sit barn farvel, for derefter at køre igen, og dermed bidrage til en »løbende udskiftning« i den travle morgentrafik.

Da lommen blev taget i brug, viste det sig dog, at forældrene tilsyneladende ikke havde forstået, hvordan lommen skulle bruges.

- Nogle forældre har parkeret bilen og derefter gået ind på skolen for at aflevere deres barn. Dermed har der ikke været det flow i trafikken, som lommen skulle skabe, og andre bilister har så parkeret deres bil på cykelstien og i rabatten, og det kan medføre en risiko for farlige situationer med fodgængere og cyklister, siger formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S).