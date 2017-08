Kunsthåndværkere trak folk til

- Jeg synes, det er gået rigtig fint. Så det er lykkedes at gøre det lidt større. Vi er et professionelt hus, og vi går efter kvalitet hos udstillerne, fordi vi gerne vil tilbyde, at folk kan komme her - også langvejs fra - og så er der noget at komme efter, sagde kulturmedarbejder Camilla Hultén Fruelund fra Kulturhuset Rejsestalden, der sammen med Rejsestaldens kunstudvalg har lagt mange kræfter i at arrangere kunsthåndværkermarkedet.