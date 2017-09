Nu er det snart slut med at demonstere for en cykelsti til Kulhuse, som det er tilfældet her på billedet. Foto: kenn Thomsen

Kulhuse-cykelsti bliver lavet i ét hug

Nu er der for alvor sat skub i etableringen af den længe efterspurgte cykelsti fra Jægerspris til Kulhuse. Det står klart efter onsdagens byrådsmøde, hvor et enigt byråd besluttede at fremrykke investeringerne i cykelstien, så den i stedet for at blive lavet i mindre etaper bliver lavet i et hug og dermed står klar til brug næste år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det her handler om at bruge pengene bedst muligt, så vi kan komme i gang. Jeg er rigtig glad for, at vi nu får den cykelsti, og så bliver næste opgave at finde pengene til at lægge asfalt på, sagde formand for Teknisk udvalg, Tina Tving Stauning (S).