Kronprins Frederiks Bro blev lukket, da vandet steg i 2013. Denne gang er vurderingen lige nu, at broen vil være åben. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Kronprins Frederiks Bro ventes farbar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kronprins Frederiks Bro ventes farbar

Frederikssund - 25. december 2016 kl. 14:35 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kronprins Frederiks Bro mellem Hornsherred og Frederikssund var i perioder lukket under den forhøjede vandstand i Roskilde Fjord tilbage i december 2013. Aktuelt vurderer Frederikssund Kommune og beredskabet, at broen denne gang vil være farbar under den forhøjede vandstand.

Læs også: Borgere mobiliserer sig mod stormflod

Vandstanden i Roskilde Fjord er varslet til at stige til cirka 1,6 meter over dagligt vande. I 2013 toppede vandstanden på 2,05 meter over normalen.

Årsagen til den stigende vandstand i bl.a. Roskilde Fjord er en vestlig til nordvestlig vind, som erfaringsmæssigt flytter store mængder vand ind i de danske farvande, herunder Roskilde Fjord og Isefjorden.

Politiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi, Jens Børsting siger:

- Bor man langs fjorden er det nok en god ide at få sikret både, joller og andet, som kan drive væk ved høj vandstand. Men, vi kan jo håbe, at prognoserne ændrer sig til det bedre, men sker det ikke, er vi klar til at yde den maksimale indsats.

relaterede artikler

Højere vandstand truer fjordbyer 25. december 2016 kl. 14:46

Her kan man hente sandsække 25. december 2016 kl. 14:23