Krav fra politiet stopper ølsmagning

Frederikssund - 27. januar 2017

Med kort varsel må Frederikssund Ølsmagning aflyse sit store arrangement lørdag i Frederikssund-Hallen, hvor der ventedes 7-800 tørstige sjæle, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politis bevillingskontor har afvist at give lejlighedsbevilling til ølsmagningen, som arrangørerne ellers har fået uden problemer i de sidste 13 år, fortæller Lars Jensen, der er formand for foreningen Frederikssund Ølsmagning.

- Pludselig skal samtlige udstillere søge lejlighedsbevilling, og de professionelle bryggere skal alle søge Erhvervsstyrelsen om dispensation fra restaurationslovens paragraf 16. Det kan vi ikke nå, og derfor har vi besluttet at aflyse. Vi kan ikke forsvare at gennemføre det uden en bevilling, for det er ulovligt, siger Lars Jensen, der beklager den ulempe, som aflysningen har for bryggerne, der har lagt kræfter i at pakke bilerne og var klar til at køre, og for gæsterne, som har glædet sig til det årlige arrangement.

Ifølge formanden er en lang række ting gået galt. Frederikssund Ølsmagning fik i mandags at vide, at den nye bestyrer i Frederikssund-Hallen ikke have fået sin alhoholbevilling på plads endnu.

Derfor søgte arrangørerne Nordsjællands Politi om en lejlighedsbevilling til ølsmagningen. Men onsdag lød svaret, at alle udstillere selv skulle søge lejlighedsbevilling. Ifølge restaurationsloven kan personer, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, ikke få alkoholbevilling, og politiet henviste til, at de professionelle måtte søge dispensation fra Erhvervsstyrelsen.

- Vi er ulykkelige over, at vi må aflyse. Men vi har fået at vide af politiet, at der ikke er noget at gøre, og at det faktum, at de har begået en fejl 12 år i træk, ikke berettiger til, at vi får det igen, siger Lars Jensen.

Det er ikke lykkedes Frederiksborg Amts Avis at få en kommentar fra Nordsjællands Politis bevillingskontor, der lukkede fredag klokken 13, før Frederikssund Ølsmagning aflyste. Vagtchef Martin Bakke fra Nordsjællands Politi vil ikke sige noget.

- Jeg kender ikke bevillingsloven, lød vagtchefens begrundelse.