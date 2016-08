Frederikssund Kommune, der pt. har flygtninge boende på blandt andet Nordhøj 2 i Skibby, forventer at modtage markant færre flygtninge i år end først antaget. Foto: Casper Suk Thorlacius

Kommunen skal modtage færre flygtninge

Frederikssund - 31. august 2016 kl. 14:45 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

25 procent færre flygtninge forventer man at modtage i år i Frederikssund Kommune sammenlignet med den prognose, man tidligere har arbejdet ud fra. Det oplyser direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed Helle Hagemann Olsen til Frederiksborg Amts Avis.

Det betyder, at man i Frederikssund Kommune i stedet for at skulle modtage 176 flygtninge som hidtil anslået, nu står over for at have modtaget 132 i alt, når året er omme, altså 44 færre end ventet.

Frederikssund Kommunes budget på flygtningeområdet lyder pt. på knap 50 millioner kroner i 2016, og set i lyset af, at byrådets politikere i disse dage arbejder på at finde besparelser og effektiviseringer i næste års budget for 70 millioner kroner, er det da også en kærkommen nyhed, at man nu nedjusterer forventningerne til, hvor mange flygtninge, der ser ud til at komme til kommunen.

- Det er da en kærkommen besparelse. Vi må erkende, at vi for bare to år siden slet ikke budgetterede med at have flygtninge, og vi har haft svært ved at finde de nødvendige besparelse til den post i budgettet. Når vi samtidig ved, at vi skal finde 70 millioner i budgettet, så er det da en hjælp, at vi skal modtage færre flygtninge, siger Kasper Andersen (DF), formand for Velfærdsudvalget, der dog understreger, at man er bevidst om forpligtelsen til at modtage de flygtninge, men bliver tildelt.

- Vi skal tage os af dem, og vi skal også tage os ordentligt af dem, siger han.