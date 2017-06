Kørte påvirket ind i bil og gemte sig i olietank

To 25-årige mænd fra Jægerspris blev natten til lørdag anholdt ved Skibby, efter at de havde været skyld i et uheld på Venslevsleddet ved Skibby. De to mænd, hvoraf føreren var påvirket af alkohol og stoffer, kom kørende af Skarndalsvej ud på Venslevsleddet og overholdt ikke deres vigepligt, hvilket betød, at de stødte sammen med en anden bil. Efter sammenstødet flygtede de to mænd fra gerningsstedet og gemte sig i en nærliggende olietank, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Palle Jørgensen.