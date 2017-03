Knallert slingrede: Sigtet for spritkørsel

Betjentene bragte derfor knallertkøreren til standsning klokken 21.05. Det viste sig at være en 46-årig mand fra Liseleje, og han pustede politiets alkometer op over det tilladte, hvorfor han på stedet blev sigtet for spirituskørsel og blev bragt til Nordsjællands Hospital i Frederikssund for at få taget en blodprøve i sagen, fortæller Erik Andersen, faglig koordinator hos Nordsjællands Politi.