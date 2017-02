Kirkens tøjindsamling er gået over forventning

Sognepræst ved Frederikssund Kirke Lotte Højholt har sammen med kordegn Helle Dissing taget initiativ til at samle brugt konfirmationstøj ind til fordel for vordende konfirmander, hvis familier har en stram økonomi, eller blot går ind for genbrug.

- Responsen har virkelig været overvældende. Folk synes, det er en rigtig god idé, og mange har ringet eller skrevet til os og sagt, at de synes, vi har fået en virkelig god idé, og interessen har vist sig at være meget større, end jeg havde turde håbe på, siger Lotte Højholt.

- Nogle har endda sagt, at de bare havde gået og ventet på, at nogle tog et sådan initiativ, fordi har haft konfirmationstøj liggende, som de ikke bare ville smide ud. Nu har de muligheden for at give deres brugte tøj nyt liv, ved at give det til os, siger Helle Dissing.