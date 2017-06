Birgitte S. Nielsen og Helge Winsløw er ved at miste tålmodigheden med de mange råger tæt på Kongshøjparken. Foto: Niels Idskov

Kirkens råger støjer i Kongshøjparken

Frederikssund - 08. juni 2017

»Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være fred og ro.«

Sådan står der på tavlen ved indgangen til den nye kirkegård bag Slangerup Kirke. Problemet er bare, at der ikke er fred og ro i området. I hvert fald ikke for de nærmeste beboere i Kongshøjparken, hvor en række af dem er trætte af et stigende antal råger, der holder til i trætoppen af den skov, der ligger midt i det ret store og noget uplejede kirkegårdsområde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- De begynder med deres skrigeri kl. fire om morgenen, og det varer til efter solnedgang, fortæller Birgitte S. Nielsen. Hun bor et stykke væk fra rågeområdet, men tæt nok på til at alle småfugle er forsvundet fra hendes have.

Helt op til kirkegårdsområdet bor Jenny Noer, og en af hendes havegæster sagde forleden, at han ikke kunne holde ud at være der.

- Jeg går ind nu, sagde han, og det forstår jeg godt. Støjen er nogle gange helt ulidelig. De høje træer skygger total for solen i min have, og det er én ting, men det kan ikke sammenlignedes med det med rågerne - det er meget værre, de støjer enormt og de sviner meget mere end andre fugle, siger Jenny Noer.

En af hendes naboer, Helge Winsløw, viger ikke tilbage for at kalde rågerne for et stigende problem, som for alvor er taget til i år. Rågerne lokker bl.a. alliker og krager til, og nogle af dem danner indimellem »sort sol« om aftenen.

- Vi har talt 18 reder, Jenny siger 23, og der er fire-fem unger i hver rede i det her lille skovområde. Sidste år var der kun tre-fire reder, og næste år er der udsigt til at være dobbelt så mange som nu. Det er uholdbart, siger Helge Winsløw, som er en af de beboere i området, der forsøger at gøre noget ved sagen.

Råger holder til tætte, høje træer, men menighedsrådet i Slangerup Kirke har ingen aktuelle planer om at gøre noget ved problemet - ved at fjerne rågerne eller træerne.

- Menighedsrådet har holdt møde i marts om sagen og besluttet at afvente situationen. Ingen af os er ligeglade, men vi vil ikke skyde rågerne. Vi overvejer, hvad der skal gøres, siger sognepræst Caja Winterø. Hun udtaler sig på menighedsrådets (eller kirkens) vegne, da det ikke er lykkedes at få fat i hverken formand Karen Margrethe Bruun Pedersen eller næstformand Norma Nielsen.

