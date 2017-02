Kordegn Helle Dissing vil donere sin datters brugte kjole, til Frederiksund Kirkes indsamling af konfirmationstøj. Foto: Allan Nørregaard

Kirke samler brugt konfirmationstøj

Frederikssund - 07. februar 2017 kl. 05:12 Af Anders Bjerke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der både skal være til ny kjole eller habit, limousine og syv-retters menu kan konfirmationen gå hen og blive en dyr fornøjelse for mange børne-familier. Derfor har ansatte ved Frederiksund Kirke fået den idé at samle brugt festtøj ind til de konfirmander, hvis familier har svært ved at få det til at løbe rundt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kordegn Helle Dissing mener, at de unges voksende selviscenesættelse på de sociale medier har skabt et større pres på konfirmanderne. På både Facebook og Instagram kan vennerne tjekke, om man har den »rigtige« kjole eller den flotteste kage, og de unge er blevet mere bange for at skille sig ud.

- Konfirmanderne dokumenterer stort set alt på de sociale medier, og derfor er det blevet vigtigere at ligne de andre, siger Helle Dissing.

Set med kordegnens øjne kan projektet være med til at styrke nogle af de vigtigste kristne værdier, som også hører med til det at blive konfirmeret.

- At give noget videre er et tegn på næstekærlighed, og i det store billede sparer vi Moder Jord ved at genbruge i stedet for at købe nyt, mener Helle Dissing.