Kampsportscenter slår dørene op

Frederikssund - 03. september 2016

Det har været to år undervejs, men nu er Musashi Kampsportscenter endelig klar til at åbne på Københavnsvej. Det er 44-årige Tony Willingshøj Nielsen og 54-årige Susanne Sørensen, der langt om længe har fået deres eget, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nu er kampsportscenteret endelig helt indrettet, og dojoén som det hedder i den terminologi, er fyldt med måtter, boksebolde og andet, der hører sig til. Dojo er japansk og er en betegnelse for en træningssal, og det er her, centerets nuværende og eventuelt kommende medlemmer kan give sig i kast med de otte former for kampsport og selvforsvar, centeret indtil videre tilbyder.

Og kampsport handler bestemt ikke om bare at slå på tæven. Hos Musashi Kampsportscenter går disciplin og fællesskabet nemlig hånd i hånd. Nogle af klubbens medlemmer gør det for træningen, mens et par stykker også vil drive det videre og tage til stævner. Fælles for alle er, at lysten driver værket.

- Det er sjovest at have sit eget. Hos os lægger vi vægt på at kombinere det sociale og sjove med disciplin. Man hilser på de store og på dojoén og sidder efter rangorden, men det skal samtidig være sjovt at komme her. Man skal have lyst til det, fortæller Tony Willingshøj Nielsen, der i 2000 blev nummer 3 ved VM i kickboksning og har dyrket forskellige former for kampsort i 36 år.