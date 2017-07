Jobopslag: Ny festivalformand søges

Når den sidste strofe er sunget, og den sidste fadøl er drukket ved dette års Frederikssund Festival på Kalvøen, er det samtidig et farvel til formand Claes Wilhelmsen, som har valgt at trække sig fra posten, som han har bestridt i seks år. Sammenlagt har han været frivillig på festivalen i 21, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg synes, det er på tide, at overlade posten til nye kræfter. Jeg har nogle ting, jeg gerne vil prioritere. Det kunne være at holde ferie med min familie uden at arbejde på festivalen, Claes Wilhelmsen.

- Der står ikke umiddelbart en person klar i kulissen. Jeg har i længere tid sagt til bestyrelsen, at vi skulle huske at tænke på næste generation, men vi har pt. ingen ny formand klar, siger Claes Wilhelmsen.

Claes Wilhelmsen understreger, at han står ved sin beslutning, også selv om det ender med, at der ikke kommer en anden kandidat på banen.

- Jeg håber til det sidste, at der kommer nogle på banen, men hvis der ikke gør, kan jeg ikke se, hvordan festivalen skal fortsætte. Der skal være en formand, og er der ikke det, må man afvikle festivalen, siger Claes Wilhelmsen, som det vil gøre ondt at se festivalen lukke og slukke efter i år.

- Det vil da være rigtig synd, ikke mindst for Frederikssund by. Vi har aldrig haft underskud, og det har været en stor glæde at bidrage til lokalsamfundet med de penge, vi tjener. Jeg ville elske at se festivalen fejre 40 eller 50 års jubilæum, så jeg krydser fingre for, at det lykkes.