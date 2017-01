Jægerspris Amatør Scene opfører de to kommende weekender forestillingen »Nærmest lykkelig«. Foto: Per Gottlieb

JAS opfører festlig musikforestilling

Jægerspris Amatør Scene opsætter endnu en gang en festlig musikforestilling med ørehængere, som er svære ikke at synge med på. Denne gang er det »Nærmest lykkelig«, som handler om den håbefulde unge mand Frank, som flytter til Smilets By for at udleve drømmen om at blive popmusiker.