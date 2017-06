Hansen Flødeis i Lyngerup er nomineret til årets Akademikerpris, fordi virksomheden for lidt over et år siden ansatte cand. merc. int. Cornelia Kaas (t.v.), som har skabt værdi indenfor salg til blandt andet større kunder, fortæller Anders Eibye (t.h.), som ejer og driver firmaet sammen med sin bror Rasmus. Foto: Allan Nørregaard

Isfirma nomineret til akademikerpris

Frederikssund - 28. juni 2017

Den familieejede virksomhed Hansen Flødeis i Lyngerup ved Jægerspris er med i feltet af otte virksomheder fra fire danske regioner, der dyster om årets pris for at skabe vækst i private virksomheder ved at ansætte akademikere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Akademikernes A-klasse uddeler for tredje år i træk Akademikerprisen på 100.000 kroner til en virksomhed, der bryder med normer og vanetænkning og bruger akademisk arbejdskraft til at skabe fremtidens vækst. Formålet er at sætte fokus på de vækstmuligheder, der er i at ansætte akademikere i private virksomheder og dermed også at bidrage til at skabe nye arbejdspladser for akademikere.

I nomineringen af Hansen Flødeis hedder det: »Den familieejede is-producent tog en chance, da de ansatte den første

akademiker. Følelsen var, at de havde hænder nok, men ikke hoveder nok. Det har givet bedre mulighed for at dokumentere kvaliteten og producere i større mængder til større kunder.«

Anders Eibye, der ejer og driver Hansen Flødeis sammen med sin bror Rasmus, er stolt over nomineringen, der er et resultat af, at de for lidt over et år siden ansatte Cornelia Kaas, som er cand. merc. int. i sprog og erhvervsøkonomi.

- Det havde vi ikke set komme, at en lille produktionsvirksomhed som vores skulle indstilles til en akademikerpris. Vi er fjerde generation, og det er første gang, vi har en akademiker ansat. Cornelia har virkelig skabt værdi for os på områder, vi tit kommer til kort, indenfor områder som salgssupport og at skabe struktur i forhold til samhandel med større kunder. Det er godt med én, der har andre kompetencer, end vi har, og det frigiver energi til det, vi er bedst til, at lave produktudvikling og fremstille is, fortæller Anders Eibye.