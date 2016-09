Den prisbelønnede arkitektfirma Keingart er rådgivende arkitekt på helhedsplanen for en ny idrætsby ved Ådalens Skole i Frederikssund, og der skal nu laves udbudsmateriale for første fase af projektet med svømmehal, stadion og udearealer. Tegning: Keingart

Idrætsby skal bygges af specialister

Frederikssund - 01. september 2016 kl. 20:28 Af Maj-Britt Holm

Før sommerferien vedtog Frederikssund Byråd en helhedsplan for den kommende idrætsby ved Ådalens Skole i Frederikssund, og onsdag aften fulgte de op på det ved at beslutte, at svømmehallen og første fase af udearealerne skal udbydes hver for sig, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det sker for at tiltrække specialister på de respektive felter, så det ikke bliver samme firma, som skal står for begge dele, forklarede Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget, i sin fremlæggelse af sagen.

- Det er for at få udbud fra nogle, der ved noget om svømmehaller. Alternativt skulle vi have nogle, der ved både noget om svømmehal, fodbold og udearealer, sagde han, som oplyste, at svømmehallen bliver udbudt som et 25 gange 25 meter bassin med 10 baner - det første af sin art i Danmark - og med to varmtvandsbassiner og et modstrømsbassin til blandt andet teknisk træning og genoptræning samt mulig for tilvalg som udspringsvipper og rutsjebaner.

Omklædning og mødefaciliteter til fodboldklubberne lægges ind i samme bygning som svømmehallen, og med hensyn til udearealerne tages der udgangspunkt i fire boldbaner, stadion, løbestier og aktivitetsområde. Desuden overvejes en anden tilkørselsvej fra det køretekniske anlæg mod sydvest, hvilket vil blive dyrere, fordi der skal asfalteres mere vej.

- Jeg vil anbefale byrådet, at vi i hvertfald holder fast i den østlige vej, sagde Morten Skovgaard.

I løbet af efteråret 2016 udarbejdes udbudsmaterialet for henholdsvis svømmehal og udearealer. Herefter gennemføres en prækvalifikationsrunde for at sikre kvaliteten af de entreprenører, der skal indgå i en endelig budrunde. Udvælgelse af det endelige bud for henholdsvis svømmehal og udearealer forventes at foregå i det tidlige forår 2017. Repræsentanter fra foreningerne vil løbende blive inddraget i både udbudsbeskrivelse og udvælgelse af bud.