Til venstre ses Preben Nielsen og Jean Christiansen (med sort hue), der begge har hus i Hyllingeriis. Forrest ses to mænd fra beredskabet, der arbejde i døgndrift på at begrænse skaderne i Hylligneriis. De står her ved diget, der kun akkurat holdt vandet på afstand. Foto: Casper Suk Thorlacius

Hyllingeriis slap nådigt fra Urd

Var vandet i Roskilde Fjord steget få centimeter mere, kunne skaderne have været markant mere omfattende i Hyllingeriis i Hornsherred, end tilfældet endte med at være efter Urds hærgen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For selv om flere grunde tirsdag stod under vand, var skadernes omfang på ingen måde at sammenligne med skaderne i 2013.

- Diget og de watertubes, vi lagde ud, holdt heldigvis. Men havde vandet steget en smule mere, så var det blevet kritisk, for vandspejlet står kun nogle centimeter under kanten på diget, fortæller indsatsleder ved Frederiksborg Brand- & Redning, Jimmy Andersen.

Hyllingeriis var et af de områder i Frederikssund Kommune, der blev hårdt ramt af vandmasserne i 2013, og derfor var det også med stor ængstelse, at borgerne i løbet af mandagen og natten til tirsdag fulgte med i vejrudsigter og meldingerne fra forskellige myndigheder.

- Jeg tænkte bare »åh nej, ikke nu igen«. Jeg var bare nødt til at håbe på, at diget holdt. Jeg var ude flere gange for at se til diget, og jeg blev meget nervøs, da jeg kunne se, at vandet bare steg og steg, fortæller Jean Christiansen, der fik oversvømmet sit hus for tre år siden.