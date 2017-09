Hvad er god standard for skoletoiletter

Debat

Frederikssund: Trivselsundersøgelserne for eleverne i vores kommune har år efter år vist, at flere elever ikke kommer på toilettet i løbet af en hel skoledag. Det er selvfølgelig ikke et vilkår, socialdemokraterne kan acceptere, og derfor har jeg bedt forvaltningen om at beskrive nærmere, hvordan toiletforholdene egentlig er. Der er cirka 800 toiletter på skolerne, og de elever, der ikke bruger dem, udtrykker, at det ikke er rart at gå ind på dem, at de er grimme, ulækre og lugter.