Jesper Schwartz, der er medejer af Frederikssund Bryghus, har skabt øletiketten på Fjordens IPA, som ølsamlere nu har kåret som årets bedste.

Her er landets bedste øletiket

Frederikssund - 02. februar 2017 kl. 17:33 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund Bryghus' etiket på øllen »Fjordens IPA« med et vikingeskib i en brændende solnedgang på Roskilde Fjord er blevet kåret som årets bedste øletiket i Danmark, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Jesper Schwartz, der er medejer af Frederikssund Bryghus, er blevet ringet op af formanden for Scanbrew, Jan Mæhlisen, som kunne fortælle ham, at bryghusets IPA-øletiket samlet set falder mest i samlernes smag fra de tre foreninger Skandinavisk Bryggerisouvenir Samlerforening, Samlerforeningen Hvidovre og FORT.

- Det er helt vildt, at vi har vundet. Normalt er det de større bryghuse, der vinder og har designere til at lave etiketterne, og ikke lille Frederikssund Bryghus, som kun er to år gammelt. Det er helt fantastisk, siger en overvældet og meget glad Jesper Schwartz, der glæder sig til Danske Ølentusiasters Ølfestival København 2017 den 18.-20. maj i Lokomotivværkstedet, hvor bryghuset vil få overrakt prisen.

Jan Mæhlisen, formand for Scanbrew, bekræfter, at Frederikssund Bryghus' øletiket til »Fjordens IPA« er kåret til årets bedste. Han oplyser, at samlet 80-100 medlemmer har deltaget i afstemninger blandt 15-20 nominerende øletiketter i løbet af november, december og januar.

- Det er en pæn etiket, og den er blevet valgt ud fra vores forskellige kriterier, for eksempel om man fanges ind af den, forklarer Jan Mæhlisen, som oplyser, at prisen ud over æren består af en flaske med etiketten indstøbt i klar plastik til både brygger, designer og trykker.