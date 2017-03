Frederikssund Byråd har valgt at følge A. P. Møller Fonden, der ønsker, at et kommende havne- og kulturbad i Frederikssund udbydes som en projektkonkurrence. Skitse: Jacques Duelund Mortensen/FNI

Havnebad i arkitektkonkurrence

Frederikssund - 03. marts 2017 kl. 05:27 Af Maj-Britt Holm

Drømmen om et havne- og kulturbad i Frederikssund er kommet et stort skridt nærmere, efter at byrådet har besluttet at udbyde en projektkonkurrence i juni måned om, hvordan projektet skal se ud, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Samtidig har byrådet besluttet at revidere proces- og organisationsplanen for havne- og kulturbadet.

Med en imponerende indsats fra Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) lykkedes det i 2016 at få A.P. Møller Fonden til at bidrage med 8,2 millioner kroner til at etablere havnebadet, som ventes at blive til stor glæde for borgere, gæster og turister.

Byrådet har selv afsat knap 7,8 millioner kroner, hovedsagelig i 2018, til at bygge havnebadet samt 500.000 driftskroner i år, mens Friluftsrådet har givet 300.000 kroner til aktiviteter. Badet vil få en central placering og skal være med til at skabe endnu mere liv i havnen med vandaktiviteter for alle aldre.

Det er folk fra A.P. Møller Fonden, som på et følgegruppemøde med FNI og Frederikssund Kommune i januar har opfordret til at lave en projektkonkurrence, der gennemføres som et udbud af totalrådgiver med forhandling for at sikre den bedst mulige løsning.

- Vi synes, det er på sin plads at følge opfordringen, når den nu kommer fra den, der har stillet så mange penge til rådighed, siger formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V).