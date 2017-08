Hansens elsker is og cykling

Se billedserie Over 400 ryttere deltog i den anden udgave af Hansens Cykelløb med start fra mejeriet på Landerslevvej. Foto: Hans Jørgen Johansen

Frederikssund - 28. august 2017 kl. 05:33 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har altid været is og cykling i brødrene Rasmus og Anders Eibye Hansens liv, og lørdag kombinerede de to fra Hansens Flødeis i Lyngerup begge dele ved at arrangere virksomhedens eget cykelløb ligesom deres farfar Arne gjorde, da han havde Frederiksborg Is i Hillerød i i 60'erne, hvor deres far Hans Jørgen kørte med i Frederiksborg Flødeis Løbet.

- På den her måde kan vi kombinere to ting, vi elsker, cykling og is, så det er herligt, sagde Anders Eibye Hansen lørdag morgen, mens over 400 ryttere var begyndt at samle sig foran mejeriet på Landerslevvej 5 i Lyngerup ved Jægerspris.

Det er cirka 150 mere end, da løbet blev afviklet for første gang sidste år. Forude ventede 130 kilometer på både asfalt og grusveje i et såkaldt Gravel eller Cross Race, og søndag syntes Anders helt overordnet, at løbet var gået over forventning. Selv om deltagerne kom trætte ind efter en superhård tur var de alligevel kæmpesmil.

- Efter is og kakaomælk, så var de friske igen, og det er fedt at se den kombination af at være helt slidt op og kistelykkelig, sagde han.

På kvindesiden blev løbet for andet år i træk vundet af Anna-Sofie Nørgaard, der kører for Hansens Flødeis. På herresiden vandt Carl Sørensen fra holdet Soigneur.