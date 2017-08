Hansens Flødeis er nomineret til pris

Brødrene Anders og Rasmus Eibye Hansen driver i dag virksomheden, der blev grundlagt af deres oldefar tilbage i 1922. De to brødre er begge akademisk uddannede inden for design og kommunikation og mener, at det er nødvendigt at hente kompetencer udefra for at skabe mest mulig vækst.

- Vi glæder os over, at der med Akademikerprisen sættes fokus på at satse anderledes i rekrutteringen af nye medarbejdere, og vi håber, at vores erfaringer kan inspirere andre. Vi er stolte over, at vi er i finalen om prisen, som også internt har sat fokus på den spændende udvikling, som Hansens IS gennemgår i disse år, skriver Anders Eibye Hansen, salgsdirektør i Hansens Flødeis, i en pressemeddelelse.