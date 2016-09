Se billedserie Mestersejleren Mikael Petersen besøgte juniorsejlerne i sin egen Skuldelev Sejlklub fredag for at fortælle om sin sejlads i 5,5 meter både, hvor han i forrige weekend ud for Skovshoved var med til at vinde Guldpokalen, som han også medbragte. Foto: Jacques Duelund Mortensen

Send til din ven. X Artiklen: Guldpokal blev luftet foran juniorsejlere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Guldpokal blev luftet foran juniorsejlere

Frederikssund - 03. september 2016 kl. 16:59 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flaget var hejst, og stemningen var høj fredag aften, da mestersejleren Mikael Pedersen besøgte juniorerne i sin egen Skuldelev Sejlklub for at fortælle om de nyligt afholdte sejladser i Wessel og Vett Cup med 5.5 meter både ud for Skovshoved, hvor han den 26. august vandt Guldpokalen sammen med Bo Selko og Rasmus Knude som de første danskere nogensinde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Juniorsejlerne som til dagligt mere beskedent sejler optimist- og flipperjoller fik via Mikaels fortælling et godt indblik i den magi, historisk vingesus samt teknik og regelsæt, der gælder ved sejladser med de kostbare meterbåde, og fik ligeledes et indblik i hvordan det var efter flere dages hårde sejladser, at vinde og helt anonymt sejle ind i havnen, hvor ingen endnu kendte til det bemærkelsesværdige resultat, oplyser Jacques Duelund Mortensen fra sejlklubben.

Kongelig Dansk Yachtklub var værter for meterbådssejladserne i deres 150 års jubilæumsår, og smukke klassiske meterbåde - 12 meter, 8 meter og 5.5 meter - var samlet til Wessel og Vett Cup for at kæmpe om en Guldpokal, et Verdensmesterskab, et Europamesterskab og en Baltic Cup.

- Helt sensationelt var der flere danske meterbåde med i det præstigefyldte selskab - og den gode historie er, at en af de danske både - »Arnold P« sejlede under Skuldelev Sejlklubs beskedne stander. Dermed inspirerede båd og besætning på forbilledlig vis juniorsejlerne på Roskilde Fjord til som de mindste, at blive dygtigere og være med blandt de største, lyder det fra Jacques Duelund Mortensen.

Guldpokalen er en skandinavisk vandrepokal fra 1919, og den er et pragteksempel på juvelerkunst udført efter tegninger af J. Jahnsson og modelleret af den svenske billedhugger A. Olson som havfrue ridende på Nautilus' skal af rent guld, flydende på små stiliserede bølger af grøn emalje båret af en base af elfenben. Alt er smukt ornamenteret med forgyldte arbejder, der gengiver bølger og fisk, og til daglig opbevares som den i sikker bankboks.

Skuldelev Sejlklub har aktuelt 16 medlemmer samt 13 aktive juniorer til sejlundervisning.