Graffiti-malere løsladt efter forhør

De tre mænd, der torsdag den 10. august blev anholdt for at male graffiti på en togvogn på Frederikssund station, er nu blevet løsladt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De tre mænd blev torsdag aften anholdt og sigtet for groft hærværk. De nægter dog alle tre at have begået groft hærværk, men erkender simpelt hærvæk. De erkender desuden at have været sammen med flere mennesker, da de malede graffiti, men påstår at de ikke kender dem.