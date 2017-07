Se billedserie Snake City Jazzfestival trækker masser af mennesker til Slangerup, og sådan bliver det formentlig også ved dette års festival, der er den 11. i rækken, og som finder sted i dagene fra 24.-27. august. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Glad jazzfestival for 11. år i træk

Frederikssund - 25. juli 2017

Slangerup kommer for 11. år i træk til at summe af liv og glade jazztoner, når festivalen præsenterer omkring 30 små og store koncerter på fire dage i perioden 24.-27. august på scener rundt om i byen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der bliver gratis musik fra Rådhusscenen, Bogladescenen og Campscenen, mens der skal løses festivalarmbånd til koncerter i Slangerup Kirke, i Slangerup Bio, på Slangerup Bibliotek og i Festivalteltet på det grønne areal ved Kingovej.

- Det bliver forrygende. Vi har gemt sommeren til de dage. Så det kan ikke blive andet end godt. Det går rigtig fint med forsalget. Vi har solgt et par hundrede armbånd til alle fire dage og der ud over en del armbånd til fredag og lørdag. Vores campingareal er næsten udsolgt. Der er to pladser tilbage, så vi er meget optimistiske, fortæller Jørgen Christensen fra styregruppen bag Snake City Jazzfestival, som oplyser, at der må være op til 700 personer i festivalteltet, og at festivalen lørdag får besøg af en jazzklub fra Næstved, der kommer i en dobbeltdækkerbus og har købt armbånd til dagen.

Festivalen tyvstarter onsdag den 23. august, hvor alle sponsorer og alle borgere i byen inviteres gratis til Festivalteltet for at opleve, hvordan stemningen er på Snake City Jazzfestival. Her varmer det lokalt forankrede jazzband »Blå Mandag Jazzband« telt og publikum op til dejlige festivaldage.

Torsdag den 24. august bydes der på blandt andet The Jazzgentlemen på Slangerup Bibliotek, Miriam Mandipira/Lauritsen/Gade/Frost i Slangerup Kirke samt Dr. Rulle og »Tribute to Papa Bue« i Festivalteltet.

Traditionen tro er der børnestreetparade fredag den 25. august, hvor alle børn fra Slangerups daginstitutioner - og alle andre børn - kan gå med i en stor streetparade med »Snake City New Streetband« i spidsen, og ruten går fra Festivalpladsen op igennem byen til Rådhuspladsen, hvor borgmester John Schmidt Andersen modtager paraden og åbner festivalen ved at bede børnene slippe deres festlige balloner på én gang. Fredagen byder også på Dr. Rulle, Botts Bluesband, Nielsen Swingtime, Steel Jammers, børneunderholdning med tryllekunstneren Miguel el Zorro, Fazz Jazzcrusaders og Rose Room Dixie.

Fredag aften spiller festivalens hovednavn, engelske »The Jive Aces«, som i 2012 var det første live band, der nåede finalen af Britain's Got Talent og har spillet for dronning Elizabeth II og samarbejdet med blandt andre Van Morrison og John Travolta.

Sekstetten spiller i Festivalteltet efter Hede Hule Hot og Fazz Jazzcrusaders, og når man ikke at høre The Jive Aces der, kommer bandet også på Rådhusscenen lørdag.

Lørdag den 26. august er øremærket til en kæmpe markedsjazzdag med masser af boder i byen, og musik fra forskellige scener får det til at swinge - Six Foot Stompers, Majken og Fjeldtetten, Allerød Bigband og jazzinteresserede elever fra Frederikssund Musikskole til »Big Band Battle«, Happy Hour Kor, »Ringaard, Dahl og Rimmer Trio« og »Løvenskjolds Jazzcirkus« samt i Slangerup Bio »Christian Søgård Trio«. Og i Festivalteltet er der børnejzz med Sille og Palle, Wonderbrazz, Sisters of Swing og Tobaccoband.

Søndag den 27. august slutter det hele af med brunch til Tommy Jensen og »Snake City Overallstars« i Festivalteltet.

Hele programmet kan ses på hjemmesiden www.snakecityjazzfestival.dk, og der kan købes armbånd fra 250-550 kroner til én eller alle dage, enten via hjemmesiden, hos Susanne Kristensen via telefon 40110084 eller Satnam Købmanden i Slangerup, Frederikssund Turistbureau, Thinghøjs Boghandel i Frederikssund eller SuperBrugsen i Slangerup.