Gisp: Gyser udviklede sig til komedie for politiet

Henvendelsen lød på, at en mand var gået amok med en økse i Frederikssund på en kirkegård.

- Hvis ikke det lyder som indledningen på en gyserfilm, så ved vi ikke, hvad der gør, skriver Nordsjællands Politi på Facebook og fortsætter:

- I det virkelige liv har vi i politiet dog ikke mulighed for at trykke ”stop” på VHS-maskinen og sætte en anden film på, hvis det bliver for uhyggeligt. Vi skal se gyseren til ende, og derfor hakkede vi sømmet i bund, kørte mod Frederikssund, og forberedte os på et potentielt grusomt syn.

Da politiet kort efter ankom til stedet, åndede alt dog fred og ro, men trods den rolige stemning valgte de alligevel lige at undersøge sagen nærmere.

Og betjentene mødte vi hurtigt to mænd, der gik og ordnede planter, buske og så videre.

- De to mænd havde adskillige haveredskaber, heriblandt nogle økser, som de netop havde brugt til at hugge nogle rødder over med. Trærødder, forstås. Vi lagde nemt to og to sammen og kunne konstatere, at der ikke havde været fare på færde, og vi kørte derfor fra stedet, så de to mænd kunne få lov til at passe deres arbejde, skriver politiet i opslaget.

Situationen viste sig altså at være fuldstændig harmløs.

- Men vi er stadig glade for, at vi har vågne borgere, der ringer til os, når de mener, de ser noget mistænkeligt. Bliv endelig ved med det!